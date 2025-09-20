HairyPlotterFTX (FTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.69%

HairyPlotterFTX (FTX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HairyPlotterFTX (FTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.01K Opplagsforsyning 2.09B Total forsyning 9,134,796,726.71854

Nåværende markedsverdi på HairyPlotterFTX er $ 12.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTX er 2.09B, med en total tilgang på 9134796726.71854. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.01K.