GUANO pris i dag

Sanntids GUANO (GUANO) pris i dag er --, med en 0.42% endring de siste 24 timene. Nåværende GUANO til USD konverteringssats er -- per GUANO.

GUANO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 113,332, med en sirkulerende forsyning på 722.33M GUANO. I løpet av de siste 24 timene GUANO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00103775, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GUANO beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og -4.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GUANO (GUANO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.33K$ 113.33K $ 113.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.48K$ 132.48K $ 132.48K Opplagsforsyning 722.33M 722.33M 722.33M Total forsyning 844,379,553.2944635 844,379,553.2944635 844,379,553.2944635

