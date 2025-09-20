GreenTrust Pris (GNT)
GreenTrust (GNT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNT endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.68% over 24 timer og +7.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på GreenTrust er $ 26.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNT er 28.02T, med en total tilgang på 126105420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.86K.
I løpet av i dag er prisendringen på GreenTrust til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GreenTrust til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GreenTrust til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GreenTrust til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.68%
|30 dager
|$ 0
|+18.20%
|60 dager
|$ 0
|+45.28%
|90 dager
|$ 0
|--
GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.