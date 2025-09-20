GreenTrust (GNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.68% Prisendring (7D) +7.57% Prisendring (7D) +7.57%

GreenTrust (GNT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNT endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.68% over 24 timer og +7.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GreenTrust (GNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.41K$ 26.41K $ 26.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.86K$ 118.86K $ 118.86K Opplagsforsyning 28.02T 28.02T 28.02T Total forsyning 126,105,420,000,000.0 126,105,420,000,000.0 126,105,420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GreenTrust er $ 26.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNT er 28.02T, med en total tilgang på 126105420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.86K.