GOTM pris i dag

Sanntids GOTM (GOTM) pris i dag er $ 0.001627, med en 3.44% endring de siste 24 timene. Nåværende GOTM til USD konverteringssats er $ 0.001627 per GOTM.

GOTM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 263,015, med en sirkulerende forsyning på 161.66M GOTM. I løpet av de siste 24 timene GOTM har den blitt handlet mellom $ 0.00156166(laveste) og $ 0.00163986 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00423586, mens tidenes laveste notering var $ 0.00153091.

Kortsiktig har GOTM beveget seg -0.29% i løpet av den siste timen og -6.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GOTM (GOTM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 263.02K$ 263.02K $ 263.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Opplagsforsyning 161.66M 161.66M 161.66M Total forsyning 972,878,575.0181195 972,878,575.0181195 972,878,575.0181195

