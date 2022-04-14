Gnome (GNOME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gnome (GNOME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gnome (GNOME) Informasjon $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. Offisiell nettside: https://gnomegnome.fun/ Kjøp GNOME nå!

Gnome (GNOME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gnome (GNOME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.63K $ 22.63K $ 22.63K Total forsyning: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M Sirkulerende forsyning: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.63K $ 22.63K $ 22.63K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gnome (GNOME) pris

Gnome (GNOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gnome (GNOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GNOMEs tokenomics, kan du utforske GNOME tokenets livepris!

