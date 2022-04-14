Glorious Looking (GLG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Glorious Looking (GLG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Glorious Looking (GLG) Informasjon GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Offisiell nettside: https://wuyuelexx.cc Kjøp GLG nå!

Glorious Looking (GLG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glorious Looking (GLG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 665.04K $ 665.04K $ 665.04K Total forsyning: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Sirkulerende forsyning: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 665.04K $ 665.04K $ 665.04K All-time high: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 All-Time Low: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Nåværende pris: $ 0.04586472 $ 0.04586472 $ 0.04586472 Lær mer om Glorious Looking (GLG) pris

Glorious Looking (GLG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glorious Looking (GLG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLGs tokenomics, kan du utforske GLG tokenets livepris!

GLG prisforutsigelse Vil du vite hvor GLG kan være på vei? Vår GLG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!