Glorious Looking Pris (GLG)

1 GLG til USD livepris:

$0.053872
-1.30%1D
Glorious Looking (GLG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:17:15 (UTC+8)

Glorious Looking (GLG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.053723
24 timer lav
$ 0.054612
24 timer høy

$ 0.053723
$ 0.054612
$ 0.38275
$ 0.02467363
-0.12%

-1.35%

-0.49%

-0.49%

Glorious Looking (GLG) sanntidsprisen er $0.053873. I løpet av de siste 24 timene har GLG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.053723 og et toppnivå på $ 0.054612, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLG er $ 0.38275, mens den rekordlave prisen er $ 0.02467363.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLG endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glorious Looking (GLG) Markedsinformasjon

$ 781.15K
--
$ 781.15K
14.50M
14,500,000.0
Nåværende markedsverdi på Glorious Looking er $ 781.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLG er 14.50M, med en total tilgang på 14500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 781.15K.

Glorious Looking (GLG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Glorious Looking til USD ble $ -0.00073943670706283.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Glorious Looking til USD ble $ -0.0362320060.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Glorious Looking til USD ble $ +0.0537183898.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Glorious Looking til USD ble $ -0.32184326079760334.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00073943670706283-1.35%
30 dager$ -0.0362320060-67.25%
60 dager$ +0.0537183898+99.71%
90 dager$ -0.32184326079760334-85.66%

Hva er Glorious Looking (GLG)

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Glorious Looking (GLG) Ressurs

Offisiell nettside

Glorious Looking Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Glorious Looking (GLG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Glorious Looking (GLG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Glorious Looking.

Sjekk Glorious Lookingprisprognosen nå!

GLG til lokale valutaer

Glorious Looking (GLG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Glorious Looking (GLG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GLG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Glorious Looking (GLG)

Hvor mye er Glorious Looking (GLG) verdt i dag?
Live GLG prisen i USD er 0.053873 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GLG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GLG til USD er $ 0.053873. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Glorious Looking?
Markedsverdien for GLG er $ 781.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GLG?
Den sirkulerende forsyningen av GLG er 14.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGLG ?
GLG oppnådde en ATH-pris på 0.38275 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GLG?
GLG så en ATL-pris på 0.02467363 USD.
Hva er handelsvolumet til GLG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GLG er -- USD.
Vil GLG gå høyere i år?
GLG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GLG prisprognosen for en mer grundig analyse.
