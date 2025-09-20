Glorious Looking (GLG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.053723 24 timer lav $ 0.054612 24 timer høy All Time High $ 0.38275 Laveste pris $ 0.02467363 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -0.49%

Glorious Looking (GLG) sanntidsprisen er $0.053873. I løpet av de siste 24 timene har GLG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.053723 og et toppnivå på $ 0.054612, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLG er $ 0.38275, mens den rekordlave prisen er $ 0.02467363.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLG endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glorious Looking (GLG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 781.15K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 781.15K Opplagsforsyning 14.50M Total forsyning 14,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Glorious Looking er $ 781.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLG er 14.50M, med en total tilgang på 14500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 781.15K.