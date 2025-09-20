Dagens GlobalBoost livepris er 0.055694 USD. Spor prisoppdateringer for BSTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GlobalBoost livepris er 0.055694 USD. Spor prisoppdateringer for BSTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BSTY

BSTY Prisinformasjon

BSTY Offisiell nettside

BSTY tokenomics

BSTY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

GlobalBoost Logo

GlobalBoost Pris (BSTY)

Ikke oppført

1 BSTY til USD livepris:

$0.055694
$0.055694$0.055694
+10.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
GlobalBoost (BSTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:58:33 (UTC+8)

GlobalBoost (BSTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04946759
$ 0.04946759$ 0.04946759
24 timer lav
$ 0.08647
$ 0.08647$ 0.08647
24 timer høy

$ 0.04946759
$ 0.04946759$ 0.04946759

$ 0.08647
$ 0.08647$ 0.08647

$ 2.14
$ 2.14$ 2.14

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+10.91%

+165.25%

+165.25%

GlobalBoost (BSTY) sanntidsprisen er $0.055694. I løpet av de siste 24 timene har BSTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04946759 og et toppnivå på $ 0.08647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSTY er $ 2.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSTY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +10.91% over 24 timer og +165.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GlobalBoost (BSTY) Markedsinformasjon

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

24.02M
24.02M 24.02M

24,021,839.0125767
24,021,839.0125767 24,021,839.0125767

Nåværende markedsverdi på GlobalBoost er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSTY er 24.02M, med en total tilgang på 24021839.0125767. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.

GlobalBoost (BSTY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GlobalBoost til USD ble $ +0.0054789.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GlobalBoost til USD ble $ +0.0733666084.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GlobalBoost til USD ble $ +0.0937707012.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GlobalBoost til USD ble $ +0.026688141189054413.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0054789+10.91%
30 dager$ +0.0733666084+131.73%
60 dager$ +0.0937707012+168.37%
90 dager$ +0.026688141189054413+92.01%

Hva er GlobalBoost (BSTY)

PoW coin from 2014. We are now creating new utility for the chain centered around media and decentralized communications.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GlobalBoost (BSTY) Ressurs

Offisiell nettside

GlobalBoost Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GlobalBoost (BSTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GlobalBoost (BSTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GlobalBoost.

Sjekk GlobalBoostprisprognosen nå!

BSTY til lokale valutaer

GlobalBoost (BSTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GlobalBoost (BSTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GlobalBoost (BSTY)

Hvor mye er GlobalBoost (BSTY) verdt i dag?
Live BSTY prisen i USD er 0.055694 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSTY til USD er $ 0.055694. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GlobalBoost?
Markedsverdien for BSTY er $ 1.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSTY?
Den sirkulerende forsyningen av BSTY er 24.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSTY ?
BSTY oppnådde en ATH-pris på 2.14 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSTY?
BSTY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BSTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSTY er -- USD.
Vil BSTY gå høyere i år?
BSTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:58:33 (UTC+8)

GlobalBoost (BSTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.