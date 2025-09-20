GlobalBoost (BSTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04946759 $ 0.04946759 $ 0.04946759 24 timer lav $ 0.08647 $ 0.08647 $ 0.08647 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04946759$ 0.04946759 $ 0.04946759 24 timer høy $ 0.08647$ 0.08647 $ 0.08647 All Time High $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +10.91% Prisendring (7D) +165.25% Prisendring (7D) +165.25%

GlobalBoost (BSTY) sanntidsprisen er $0.055694. I løpet av de siste 24 timene har BSTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04946759 og et toppnivå på $ 0.08647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSTY er $ 2.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSTY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +10.91% over 24 timer og +165.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GlobalBoost (BSTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Opplagsforsyning 24.02M 24.02M 24.02M Total forsyning 24,021,839.0125767 24,021,839.0125767 24,021,839.0125767

Nåværende markedsverdi på GlobalBoost er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSTY er 24.02M, med en total tilgang på 24021839.0125767. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.