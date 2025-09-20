Ghost (GHOST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03207484 $ 0.03207484 $ 0.03207484 24 timer lav $ 0.0334594 $ 0.0334594 $ 0.0334594 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03207484$ 0.03207484 $ 0.03207484 24 timer høy $ 0.0334594$ 0.0334594 $ 0.0334594 All Time High $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.84% Prisendring (1D) +1.32% Prisendring (7D) +8.81% Prisendring (7D) +8.81%

Ghost (GHOST) sanntidsprisen er $0.03321743. I løpet av de siste 24 timene har GHOST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03207484 og et toppnivå på $ 0.0334594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHOST er $ 2.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHOST endret seg med +0.84% i løpet av den siste timen, +1.32% over 24 timer og +8.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ghost (GHOST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 928.34K$ 928.34K $ 928.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 928.34K$ 928.34K $ 928.34K Opplagsforsyning 27.95M 27.95M 27.95M Total forsyning 27,947,371.59748739 27,947,371.59748739 27,947,371.59748739

Nåværende markedsverdi på Ghost er $ 928.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GHOST er 27.95M, med en total tilgang på 27947371.59748739. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 928.34K.