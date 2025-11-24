Get Bagged pris i dag

Sanntids Get Bagged (BAGGED) pris i dag er $ 0.00001089, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende BAGGED til USD konverteringssats er $ 0.00001089 per BAGGED.

Get Bagged rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,903.84, med en sirkulerende forsyning på 999.77M BAGGED. I løpet av de siste 24 timene BAGGED har den blitt handlet mellom $ 0.0000106(laveste) og $ 0.00001094 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00032414, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000721.

Kortsiktig har BAGGED beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -7.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Get Bagged (BAGGED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889

