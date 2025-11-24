Genopets pris i dag

Sanntids Genopets (GENE) pris i dag er $ 0.00475677, med en 7.02% endring de siste 24 timene. Nåværende GENE til USD konverteringssats er $ 0.00475677 per GENE.

Genopets rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 409,760, med en sirkulerende forsyning på 86.14M GENE. I løpet av de siste 24 timene GENE har den blitt handlet mellom $ 0.00430501(laveste) og $ 0.00479533 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 37.83, mens tidenes laveste notering var $ 0.00430501.

Kortsiktig har GENE beveget seg -0.42% i løpet av den siste timen og -13.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Genopets (GENE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 409.76K$ 409.76K $ 409.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 475.68K$ 475.68K $ 475.68K Opplagsforsyning 86.14M 86.14M 86.14M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

