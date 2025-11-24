Gemo pris i dag

Sanntids Gemo (GEMO) pris i dag er $ 0.000501, med en 2.49% endring de siste 24 timene. Nåværende GEMO til USD konverteringssats er $ 0.000501 per GEMO.

Gemo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 501,254, med en sirkulerende forsyning på 999.96M GEMO. I løpet av de siste 24 timene GEMO har den blitt handlet mellom $ 0.00047914(laveste) og $ 0.00050948 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00097812, mens tidenes laveste notering var $ 0.00046373.

Kortsiktig har GEMO beveget seg -1.66% i løpet av den siste timen og -4.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gemo (GEMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 501.25K$ 501.25K $ 501.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 501.25K$ 501.25K $ 501.25K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,964,985.272976 999,964,985.272976 999,964,985.272976

Nåværende markedsverdi på Gemo er $ 501.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEMO er 999.96M, med en total tilgang på 999964985.272976. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 501.25K.