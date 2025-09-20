GEEQ (GEEQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02942965 $ 0.02942965 $ 0.02942965 24 timer lav $ 0.0340503 $ 0.0340503 $ 0.0340503 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02942965$ 0.02942965 $ 0.02942965 24 timer høy $ 0.0340503$ 0.0340503 $ 0.0340503 All Time High $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Laveste pris $ 0.01944238$ 0.01944238 $ 0.01944238 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -12.16% Prisendring (7D) +8.22% Prisendring (7D) +8.22%

GEEQ (GEEQ) sanntidsprisen er $0.02990907. I løpet av de siste 24 timene har GEEQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02942965 og et toppnivå på $ 0.0340503, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEEQ er $ 4.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.01944238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEEQ endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -12.16% over 24 timer og +8.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GEEQ (GEEQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Opplagsforsyning 54.50M 54.50M 54.50M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GEEQ er $ 1.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEEQ er 54.50M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.00M.