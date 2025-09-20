Gameswap (GSWAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.058999 $ 0.058999 $ 0.058999 24 timer lav $ 0.068274 $ 0.068274 $ 0.068274 24 timer høy 24 timer lav $ 0.058999$ 0.058999 $ 0.058999 24 timer høy $ 0.068274$ 0.068274 $ 0.068274 All Time High $ 8.44$ 8.44 $ 8.44 Laveste pris $ 0.04069538$ 0.04069538 $ 0.04069538 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -11.24% Prisendring (7D) +8.22% Prisendring (7D) +8.22%

Gameswap (GSWAP) sanntidsprisen er $0.060063. I løpet av de siste 24 timene har GSWAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058999 og et toppnivå på $ 0.068274, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GSWAP er $ 8.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.04069538.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GSWAP endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -11.24% over 24 timer og +8.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gameswap (GSWAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 526.69K$ 526.69K $ 526.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Opplagsforsyning 8.76M 8.76M 8.76M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gameswap er $ 526.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GSWAP er 8.76M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.