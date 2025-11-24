Game7 pris i dag

Sanntids Game7 (G7) pris i dag er $ 0.00011758, med en 7.02% endring de siste 24 timene. Nåværende G7 til USD konverteringssats er $ 0.00011758 per G7.

Game7 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 272,231, med en sirkulerende forsyning på 2.26B G7. I løpet av de siste 24 timene G7 har den blitt handlet mellom $ 0.00011556(laveste) og $ 0.00013476 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02317852, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010123.

Kortsiktig har G7 beveget seg -0.92% i løpet av den siste timen og -26.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Game7 (G7) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 272.23K$ 272.23K $ 272.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Opplagsforsyning 2.26B 2.26B 2.26B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

