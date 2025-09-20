FROGO (FROGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000222$ 0.00000222 $ 0.00000222 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -3.35% Prisendring (7D) -28.95% Prisendring (7D) -28.95%

FROGO (FROGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROGO er $ 0.00000222, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROGO endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -3.35% over 24 timer og -28.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FROGO (FROGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.48K$ 72.48K $ 72.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.48K$ 72.48K $ 72.48K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FROGO er $ 72.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROGO er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.48K.