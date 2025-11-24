Freya Protocol pris i dag

Sanntids Freya Protocol (FREYA) pris i dag er $ 0.00703279, med en 0.86% endring de siste 24 timene. Nåværende FREYA til USD konverteringssats er $ 0.00703279 per FREYA.

Freya Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,429,552, med en sirkulerende forsyning på 500.31M FREYA. I løpet av de siste 24 timene FREYA har den blitt handlet mellom $ 0.00679318(laveste) og $ 0.0071878 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04563979, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004021.

Kortsiktig har FREYA beveget seg +2.38% i løpet av den siste timen og -2.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Freya Protocol (FREYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Opplagsforsyning 500.31M 500.31M 500.31M Total forsyning 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Nåværende markedsverdi på Freya Protocol er $ 3.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FREYA er 500.31M, med en total tilgang på 548599973.8588991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.76M.