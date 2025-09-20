FourCoin (FOUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -3.33% Prisendring (7D) -3.33%

FourCoin (FOUR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FOUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOUR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOUR endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -3.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FourCoin (FOUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Opplagsforsyning 444.00B 444.00B 444.00B Total forsyning 444,000,000,000.0 444,000,000,000.0 444,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FourCoin er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOUR er 444.00B, med en total tilgang på 444000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.14M.