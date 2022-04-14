Forky (FORKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forky (FORKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forky (FORKY) Informasjon Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets. Offisiell nettside: https://forkybsc.com/ Kjøp FORKY nå!

Forky (FORKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forky (FORKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.60K $ 18.60K $ 18.60K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.60K $ 18.60K $ 18.60K All-time high: $ 0.01158817 $ 0.01158817 $ 0.01158817 All-Time Low: $ 0.00001119 $ 0.00001119 $ 0.00001119 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Forky (FORKY) pris

Forky (FORKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forky (FORKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FORKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FORKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORKYs tokenomics, kan du utforske FORKY tokenets livepris!

FORKY prisforutsigelse Vil du vite hvor FORKY kan være på vei? Vår FORKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FORKY tokenets prisforutsigelse nå!

