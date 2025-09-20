Flame (FLAME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.605516$ 0.605516 $ 0.605516 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -0.33% Prisendring (7D) -13.41% Prisendring (7D) -13.41%

Flame (FLAME) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLAME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLAME er $ 0.605516, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLAME endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -13.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flame (FLAME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.56K$ 103.56K $ 103.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 414.24K$ 414.24K $ 414.24K Opplagsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flame er $ 103.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLAME er 250.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 414.24K.