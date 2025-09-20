Dagens Finance Wizard livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WIZARD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIZARD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Finance Wizard livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WIZARD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIZARD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Finance Wizard Logo

Finance Wizard Pris (WIZARD)

Ikke oppført

1 WIZARD til USD livepris:

--
----
-2.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Finance Wizard (WIZARD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:01:05 (UTC+8)

Finance Wizard (WIZARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00230808
$ 0.00230808$ 0.00230808

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-2.51%

-5.97%

-5.97%

Finance Wizard (WIZARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIZARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIZARD er $ 0.00230808, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIZARD endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og -5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finance Wizard (WIZARD) Markedsinformasjon

$ 37.23K
$ 37.23K$ 37.23K

--
----

$ 37.23K
$ 37.23K$ 37.23K

988.39M
988.39M 988.39M

988,385,987.46232
988,385,987.46232 988,385,987.46232

Nåværende markedsverdi på Finance Wizard er $ 37.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIZARD er 988.39M, med en total tilgang på 988385987.46232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.23K.

Finance Wizard (WIZARD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Finance Wizard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Finance Wizard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Finance Wizard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Finance Wizard til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.51%
30 dager$ 0+13.69%
60 dager$ 0-17.20%
90 dager$ 0--

Hva er Finance Wizard (WIZARD)

Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Finance Wizard (WIZARD) Ressurs

Offisiell nettside

Finance Wizard Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Finance Wizard (WIZARD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Finance Wizard (WIZARD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Finance Wizard.

Sjekk Finance Wizardprisprognosen nå!

WIZARD til lokale valutaer

Finance Wizard (WIZARD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Finance Wizard (WIZARD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIZARD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Finance Wizard (WIZARD)

Hvor mye er Finance Wizard (WIZARD) verdt i dag?
Live WIZARD prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WIZARD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WIZARD til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Finance Wizard?
Markedsverdien for WIZARD er $ 37.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WIZARD?
Den sirkulerende forsyningen av WIZARD er 988.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIZARD ?
WIZARD oppnådde en ATH-pris på 0.00230808 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WIZARD?
WIZARD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WIZARD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIZARD er -- USD.
Vil WIZARD gå høyere i år?
WIZARD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIZARD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:01:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.