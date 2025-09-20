Finance Wizard (WIZARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00230808 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.86% Prisendring (1D) -2.51% Prisendring (7D) -5.97%

Finance Wizard (WIZARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIZARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIZARD er $ 0.00230808, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIZARD endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og -5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finance Wizard (WIZARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.23K Opplagsforsyning 988.39M Total forsyning 988,385,987.46232

Nåværende markedsverdi på Finance Wizard er $ 37.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIZARD er 988.39M, med en total tilgang på 988385987.46232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.23K.