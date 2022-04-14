Fcode AI (FCOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fcode AI (FCOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fcode AI (FCOD) Informasjon Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Offisiell nettside: https://fcode.ai Teknisk dokument: https://docs.fcode.ai/whitepaper Kjøp FCOD nå!

Fcode AI (FCOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fcode AI (FCOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 860.16K $ 860.16K $ 860.16K Total forsyning: $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M Sirkulerende forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M All-time high: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 All-Time Low: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 Nåværende pris: $ 0.00286719 $ 0.00286719 $ 0.00286719 Lær mer om Fcode AI (FCOD) pris

Fcode AI (FCOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fcode AI (FCOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FCOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FCOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FCODs tokenomics, kan du utforske FCOD tokenets livepris!

