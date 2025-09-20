Fcode AI (FCOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00310747 $ 0.00310747 $ 0.00310747 24 timer lav $ 0.00338406 $ 0.00338406 $ 0.00338406 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00310747$ 0.00310747 $ 0.00310747 24 timer høy $ 0.00338406$ 0.00338406 $ 0.00338406 All Time High $ 0.0101878$ 0.0101878 $ 0.0101878 Laveste pris $ 0.00111097$ 0.00111097 $ 0.00111097 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -7.07% Prisendring (7D) -14.60% Prisendring (7D) -14.60%

Fcode AI (FCOD) sanntidsprisen er $0.00313032. I løpet av de siste 24 timene har FCOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00310747 og et toppnivå på $ 0.00338406, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCOD er $ 0.0101878, mens den rekordlave prisen er $ 0.00111097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCOD endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -7.07% over 24 timer og -14.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fcode AI (FCOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 943.70K$ 943.70K $ 943.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Opplagsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Total forsyning 700,185,072.154666 700,185,072.154666 700,185,072.154666

Nåværende markedsverdi på Fcode AI er $ 943.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCOD er 300.00M, med en total tilgang på 700185072.154666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.20M.