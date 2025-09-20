Dagens Fcode AI livepris er 0.00313032 USD. Spor prisoppdateringer for FCOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FCOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fcode AI livepris er 0.00313032 USD. Spor prisoppdateringer for FCOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FCOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FCOD

FCOD Prisinformasjon

FCOD teknisk dokument

FCOD Offisiell nettside

FCOD tokenomics

FCOD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Fcode AI Logo

Fcode AI Pris (FCOD)

Ikke oppført

1 FCOD til USD livepris:

$0.00313032
$0.00313032$0.00313032
-7.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Fcode AI (FCOD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:34:11 (UTC+8)

Fcode AI (FCOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00310747
$ 0.00310747$ 0.00310747
24 timer lav
$ 0.00338406
$ 0.00338406$ 0.00338406
24 timer høy

$ 0.00310747
$ 0.00310747$ 0.00310747

$ 0.00338406
$ 0.00338406$ 0.00338406

$ 0.0101878
$ 0.0101878$ 0.0101878

$ 0.00111097
$ 0.00111097$ 0.00111097

-0.49%

-7.07%

-14.60%

-14.60%

Fcode AI (FCOD) sanntidsprisen er $0.00313032. I løpet av de siste 24 timene har FCOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00310747 og et toppnivå på $ 0.00338406, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCOD er $ 0.0101878, mens den rekordlave prisen er $ 0.00111097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCOD endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -7.07% over 24 timer og -14.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fcode AI (FCOD) Markedsinformasjon

$ 943.70K
$ 943.70K$ 943.70K

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

300.00M
300.00M 300.00M

700,185,072.154666
700,185,072.154666 700,185,072.154666

Nåværende markedsverdi på Fcode AI er $ 943.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCOD er 300.00M, med en total tilgang på 700185072.154666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.20M.

Fcode AI (FCOD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fcode AI til USD ble $ -0.000238395971596213.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fcode AI til USD ble $ +0.0001785133.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fcode AI til USD ble $ -0.0015235561.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fcode AI til USD ble $ +0.0006892838909676277.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000238395971596213-7.07%
30 dager$ +0.0001785133+5.70%
60 dager$ -0.0015235561-48.67%
90 dager$ +0.0006892838909676277+28.24%

Hva er Fcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fcode AI (FCOD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Fcode AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fcode AI (FCOD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fcode AI (FCOD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fcode AI.

Sjekk Fcode AIprisprognosen nå!

FCOD til lokale valutaer

Fcode AI (FCOD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fcode AI (FCOD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FCOD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fcode AI (FCOD)

Hvor mye er Fcode AI (FCOD) verdt i dag?
Live FCOD prisen i USD er 0.00313032 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FCOD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FCOD til USD er $ 0.00313032. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fcode AI?
Markedsverdien for FCOD er $ 943.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FCOD?
Den sirkulerende forsyningen av FCOD er 300.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFCOD ?
FCOD oppnådde en ATH-pris på 0.0101878 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FCOD?
FCOD så en ATL-pris på 0.00111097 USD.
Hva er handelsvolumet til FCOD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FCOD er -- USD.
Vil FCOD gå høyere i år?
FCOD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FCOD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:34:11 (UTC+8)

Fcode AI (FCOD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.