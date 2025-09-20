Faptax (FAPTAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0076475$ 0.0076475 $ 0.0076475 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.57% Prisendring (7D) +13.17% Prisendring (7D) +13.17%

Faptax (FAPTAX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FAPTAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAPTAX er $ 0.0076475, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAPTAX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.57% over 24 timer og +13.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Faptax (FAPTAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K Opplagsforsyning 288.72M 288.72M 288.72M Total forsyning 288,719,558.164653 288,719,558.164653 288,719,558.164653

Nåværende markedsverdi på Faptax er $ 64.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAPTAX er 288.72M, med en total tilgang på 288719558.164653. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.23K.