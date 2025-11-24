Faircaster pris i dag

Sanntids Faircaster (FAIR) pris i dag er $ 0.00002946, med en 6.70% endring de siste 24 timene. Nåværende FAIR til USD konverteringssats er $ 0.00002946 per FAIR.

Faircaster rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,305,473, med en sirkulerende forsyning på 44.02B FAIR. I løpet av de siste 24 timene FAIR har den blitt handlet mellom $ 0.00002747(laveste) og $ 0.00002965 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0001335, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000835.

Kortsiktig har FAIR beveget seg +3.60% i løpet av den siste timen og -17.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Faircaster (FAIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Opplagsforsyning 44.02B 44.02B 44.02B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Faircaster er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAIR er 44.02B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.97M.