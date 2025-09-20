Evolve Network (EVOLVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00102304$ 0.00102304 $ 0.00102304 Laveste pris $ 0.0000405$ 0.0000405 $ 0.0000405 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.24% Prisendring (7D) -0.24%

Evolve Network (EVOLVE) sanntidsprisen er $0.00004771. I løpet av de siste 24 timene har EVOLVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVOLVE er $ 0.00102304, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000405.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVOLVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Evolve Network (EVOLVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.04K$ 118.04K $ 118.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Opplagsforsyning 2.47B 2.47B 2.47B Total forsyning 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Evolve Network er $ 118.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVOLVE er 2.47B, med en total tilgang på 42000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.00M.