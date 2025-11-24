EVA pris i dag

Sanntids EVA (EVA) pris i dag er $ 0.00018015, med en 3.62% endring de siste 24 timene. Nåværende EVA til USD konverteringssats er $ 0.00018015 per EVA.

EVA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 152,440, med en sirkulerende forsyning på 853.25M EVA. I løpet av de siste 24 timene EVA har den blitt handlet mellom $ 0.00017241(laveste) og $ 0.0001904 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00159008, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016852.

Kortsiktig har EVA beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -36.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

EVA (EVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.44K$ 152.44K $ 152.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 178.66K$ 178.66K $ 178.66K Opplagsforsyning 853.25M 853.25M 853.25M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EVA er $ 152.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVA er 853.25M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 178.66K.