Ethermon (EMON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethermon (EMON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethermon (EMON) Informasjon Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Offisiell nettside: https://ethermon.io/ Kjøp EMON nå!

Ethermon (EMON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethermon (EMON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.80K $ 24.80K $ 24.80K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 147.03M $ 147.03M $ 147.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.46K $ 67.46K $ 67.46K All-time high: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016866 $ 0.00016866 $ 0.00016866 Lær mer om Ethermon (EMON) pris

Ethermon (EMON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethermon (EMON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMONs tokenomics, kan du utforske EMON tokenets livepris!

EMON prisforutsigelse Vil du vite hvor EMON kan være på vei? Vår EMON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMON tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!