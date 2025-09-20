EONIC (EONIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -11.92% Prisendring (7D) -3.33% Prisendring (7D) -3.33%

EONIC (EONIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EONIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EONIC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EONIC endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -11.92% over 24 timer og -3.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EONIC (EONIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 336.60K$ 336.60K $ 336.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 336.60K$ 336.60K $ 336.60K Opplagsforsyning 963.15M 963.15M 963.15M Total forsyning 963,149,218.408325 963,149,218.408325 963,149,218.408325

Nåværende markedsverdi på EONIC er $ 336.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EONIC er 963.15M, med en total tilgang på 963149218.408325. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.60K.