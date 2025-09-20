ELIXIR AI (ELXAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -17.98% Prisendring (7D) +14.17% Prisendring (7D) +14.17%

ELIXIR AI (ELXAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ELXAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELXAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELXAI endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -17.98% over 24 timer og +14.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ELIXIR AI (ELXAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,964.0 999,999,964.0 999,999,964.0

Nåværende markedsverdi på ELIXIR AI er $ 31.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELXAI er 1000.00M, med en total tilgang på 999999964.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.93K.