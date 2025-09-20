Dagens ELIXIR AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ELXAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELXAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ELIXIR AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ELXAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELXAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ELIXIR AI Pris (ELXAI)

1 ELXAI til USD livepris:

--
----
-17.90%1D
ELIXIR AI (ELXAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:14:26 (UTC+8)

ELIXIR AI (ELXAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-17.98%

+14.17%

+14.17%

ELIXIR AI (ELXAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ELXAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELXAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELXAI endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -17.98% over 24 timer og +14.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ELIXIR AI (ELXAI) Markedsinformasjon

$ 31.93K
$ 31.93K$ 31.93K

--
----

$ 31.93K
$ 31.93K$ 31.93K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,964.0
999,999,964.0 999,999,964.0

Nåværende markedsverdi på ELIXIR AI er $ 31.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELXAI er 1000.00M, med en total tilgang på 999999964.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.93K.

ELIXIR AI (ELXAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ELIXIR AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ELIXIR AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ELIXIR AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ELIXIR AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-17.98%
30 dager$ 0+3.47%
60 dager$ 0+114.07%
90 dager$ 0--

Hva er ELIXIR AI (ELXAI)

Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

ELIXIR AI (ELXAI) Ressurs

ELIXIR AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ELIXIR AI (ELXAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ELIXIR AI (ELXAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ELIXIR AI.

Sjekk ELIXIR AIprisprognosen nå!

ELXAI til lokale valutaer

ELIXIR AI (ELXAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ELIXIR AI (ELXAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELXAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ELIXIR AI (ELXAI)

Hvor mye er ELIXIR AI (ELXAI) verdt i dag?
Live ELXAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ELXAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ELXAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ELIXIR AI?
Markedsverdien for ELXAI er $ 31.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ELXAI?
Den sirkulerende forsyningen av ELXAI er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELXAI ?
ELXAI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ELXAI?
ELXAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ELXAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELXAI er -- USD.
Vil ELXAI gå høyere i år?
ELXAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELXAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:14:26 (UTC+8)

