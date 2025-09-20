Dagens EggNuke livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EggNuke livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EggNuke Pris (EGG)

1 EGG til USD livepris:

$0.00014919
+7.40%1D
EggNuke (EGG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:57:49 (UTC+8)

EggNuke (EGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.98%

+6.80%

-7.24%

-7.24%

EggNuke (EGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med -0.98% i løpet av den siste timen, +6.80% over 24 timer og -7.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EggNuke (EGG) Markedsinformasjon

$ 73.41K
--
$ 73.41K
492.04M
492,037,599.68633014
Nåværende markedsverdi på EggNuke er $ 73.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 492.04M, med en total tilgang på 492037599.68633014. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.41K.

EggNuke (EGG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EggNuke til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EggNuke til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EggNuke til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EggNuke til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+6.80%
30 dager$ 0+142.11%
60 dager$ 0+276.74%
90 dager$ 0--

Hva er EggNuke (EGG)

EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EggNuke Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EggNuke (EGG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EggNuke (EGG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EggNuke.

Sjekk EggNukeprisprognosen nå!

EGG til lokale valutaer

EggNuke (EGG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EggNuke (EGG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EGG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EggNuke (EGG)

Hvor mye er EggNuke (EGG) verdt i dag?
Live EGG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EGG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EGG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EggNuke?
Markedsverdien for EGG er $ 73.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EGG?
Den sirkulerende forsyningen av EGG er 492.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEGG ?
EGG oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EGG?
EGG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EGG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EGG er -- USD.
Vil EGG gå høyere i år?
EGG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EGG prisprognosen for en mer grundig analyse.
EggNuke (EGG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

