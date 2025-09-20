Eggdog (EGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01890146$ 0.01890146 $ 0.01890146 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.96% Prisendring (7D) -2.75% Prisendring (7D) -2.75%

Eggdog (EGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 0.01890146, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.96% over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eggdog (EGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,987,134.28 999,987,134.28 999,987,134.28

Nåværende markedsverdi på Eggdog er $ 102.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 999.99M, med en total tilgang på 999987134.28. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 102.99K.