Early Risers (EARLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EARLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EARLY er $ 0.00629136, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EARLY endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og -2.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Early Risers (EARLY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Early Risers er $ 24.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EARLY er 999.63M, med en total tilgang på 999634614.549447. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.40K.