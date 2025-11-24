Dvision Network pris i dag

Sanntids Dvision Network (DVI) pris i dag er $ 0.00179647, med en 17.95% endring de siste 24 timene. Nåværende DVI til USD konverteringssats er $ 0.00179647 per DVI.

Dvision Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 539,929, med en sirkulerende forsyning på 246.77M DVI. I løpet av de siste 24 timene DVI har den blitt handlet mellom $ 0.00175391(laveste) og $ 0.00222887 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.05, mens tidenes laveste notering var $ 0.00175391.

Kortsiktig har DVI beveget seg -17.86% i løpet av den siste timen og -37.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dvision Network (DVI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 539.93K$ 539.93K $ 539.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Opplagsforsyning 246.77M 246.77M 246.77M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dvision Network er $ 539.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DVI er 246.77M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.19M.