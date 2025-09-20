Dagens dTRINITY S livepris er 0.289095 USD. Spor prisoppdateringer for DS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dTRINITY S livepris er 0.289095 USD. Spor prisoppdateringer for DS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DS til USD livepris:

$0.289095
$0.289095$0.289095
-4.90%1D
dTRINITY S (DS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:57:28 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.288215
$ 0.288215$ 0.288215
24 timer lav
$ 0.307262
$ 0.307262$ 0.307262
24 timer høy

$ 0.288215
$ 0.288215$ 0.288215

$ 0.307262
$ 0.307262$ 0.307262

$ 0.616788
$ 0.616788$ 0.616788

$ 0.247415
$ 0.247415$ 0.247415

-0.32%

-4.95%

-9.73%

-9.73%

dTRINITY S (DS) sanntidsprisen er $0.289095. I løpet av de siste 24 timene har DS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.288215 og et toppnivå på $ 0.307262, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DS er $ 0.616788, mens den rekordlave prisen er $ 0.247415.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DS endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -4.95% over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dTRINITY S (DS) Markedsinformasjon

$ 28.33K
$ 28.33K$ 28.33K

--
----

$ 28.33K
$ 28.33K$ 28.33K

97.99K
97.99K 97.99K

97,987.57134120796
97,987.57134120796 97,987.57134120796

Nåværende markedsverdi på dTRINITY S er $ 28.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DS er 97.99K, med en total tilgang på 97987.57134120796. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.33K.

dTRINITY S (DS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dTRINITY S til USD ble $ -0.0150710394804779.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dTRINITY S til USD ble $ -0.0282203842.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dTRINITY S til USD ble $ -0.0659123879.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dTRINITY S til USD ble $ +0.0312311109180825.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0150710394804779-4.95%
30 dager$ -0.0282203842-9.76%
60 dager$ -0.0659123879-22.79%
90 dager$ +0.0312311109180825+12.11%

Hva er dTRINITY S (DS)

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

dTRINITY S (DS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

dTRINITY S Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dTRINITY S (DS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dTRINITY S (DS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dTRINITY S.

Sjekk dTRINITY Sprisprognosen nå!

DS til lokale valutaer

dTRINITY S (DS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dTRINITY S (DS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dTRINITY S (DS)

Hvor mye er dTRINITY S (DS) verdt i dag?
Live DS prisen i USD er 0.289095 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DS til USD er $ 0.289095. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dTRINITY S?
Markedsverdien for DS er $ 28.33K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DS?
Den sirkulerende forsyningen av DS er 97.99K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDS ?
DS oppnådde en ATH-pris på 0.616788 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DS?
DS så en ATL-pris på 0.247415 USD.
Hva er handelsvolumet til DS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DS er -- USD.
Vil DS gå høyere i år?
DS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:57:28 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.