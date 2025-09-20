dTRINITY S (DS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.288215 24 timer høy $ 0.307262 All Time High $ 0.616788 Laveste pris $ 0.247415 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -4.95% Prisendring (7D) -9.73%

dTRINITY S (DS) sanntidsprisen er $0.289095. I løpet av de siste 24 timene har DS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.288215 og et toppnivå på $ 0.307262, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DS er $ 0.616788, mens den rekordlave prisen er $ 0.247415.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DS endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -4.95% over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dTRINITY S (DS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.33K Opplagsforsyning 97.99K Total forsyning 97,987.57134120796

Nåværende markedsverdi på dTRINITY S er $ 28.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DS er 97.99K, med en total tilgang på 97987.57134120796. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.33K.