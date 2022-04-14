dTRINITY S (DS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dTRINITY S (DS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dTRINITY S (DS) Informasjon dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Offisiell nettside: https://dtrinity.org Teknisk dokument: https://docs.dtrinity.org Kjøp DS nå!

dTRINITY S (DS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dTRINITY S (DS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.54K $ 29.54K $ 29.54K Total forsyning: $ 119.84K $ 119.84K $ 119.84K Sirkulerende forsyning: $ 119.84K $ 119.84K $ 119.84K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.54K $ 29.54K $ 29.54K All-time high: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 All-Time Low: $ 0.240761 $ 0.240761 $ 0.240761 Nåværende pris: $ 0.246457 $ 0.246457 $ 0.246457 Lær mer om dTRINITY S (DS) pris

dTRINITY S (DS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dTRINITY S (DS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DSs tokenomics, kan du utforske DS tokenets livepris!

DS prisforutsigelse Vil du vite hvor DS kan være på vei? Vår DS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DS tokenets prisforutsigelse nå!

