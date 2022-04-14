Drone (DRONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Drone (DRONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Drone (DRONE) Informasjon DRONE is a Farcaster memecoin launched using /fairlaunch Its purpose is to go up only. LP Locked by WAGMI 🔥 10% of Tokens BURNT 🔥 Offisiell nettside: https://warpcast.com/~/channel/drone Kjøp DRONE nå!

Drone (DRONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Drone (DRONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.33K $ 33.33K $ 33.33K Total forsyning: $ 885.00M $ 885.00M $ 885.00M Sirkulerende forsyning: $ 885.00M $ 885.00M $ 885.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.33K $ 33.33K $ 33.33K All-time high: $ 0.00108074 $ 0.00108074 $ 0.00108074 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Drone (DRONE) pris

Drone (DRONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Drone (DRONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRONEs tokenomics, kan du utforske DRONE tokenets livepris!

DRONE prisforutsigelse Vil du vite hvor DRONE kan være på vei? Vår DRONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRONE tokenets prisforutsigelse nå!

