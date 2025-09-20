DRIP ($DRIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01398326 $ 0.01398326 $ 0.01398326 24 timer lav $ 0.01534384 $ 0.01534384 $ 0.01534384 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01398326$ 0.01398326 $ 0.01398326 24 timer høy $ 0.01534384$ 0.01534384 $ 0.01534384 All Time High $ 0.309212$ 0.309212 $ 0.309212 Laveste pris $ 0.00300284$ 0.00300284 $ 0.00300284 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -8.86% Prisendring (7D) -17.22% Prisendring (7D) -17.22%

DRIP ($DRIP) sanntidsprisen er $0.01398303. I løpet av de siste 24 timene har $DRIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01398326 og et toppnivå på $ 0.01534384, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DRIP er $ 0.309212, mens den rekordlave prisen er $ 0.00300284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DRIP endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -8.86% over 24 timer og -17.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DRIP ($DRIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 930.48K$ 930.48K $ 930.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 930.48K$ 930.48K $ 930.48K Opplagsforsyning 66.54M 66.54M 66.54M Total forsyning 66,542,523.180364534 66,542,523.180364534 66,542,523.180364534

Nåværende markedsverdi på DRIP er $ 930.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DRIP er 66.54M, med en total tilgang på 66542523.180364534. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 930.48K.