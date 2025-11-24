Dolphin pris i dag

Sanntids Dolphin (DPHN) pris i dag er $ 0.01408264, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende DPHN til USD konverteringssats er $ 0.01408264 per DPHN.

Dolphin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,887,755, med en sirkulerende forsyning på 488.92M DPHN. I løpet av de siste 24 timene DPHN har den blitt handlet mellom $ 0.0139611(laveste) og $ 0.01432184 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02226817, mens tidenes laveste notering var $ 0.01112509.

Kortsiktig har DPHN beveget seg +0.56% i løpet av den siste timen og -2.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dolphin (DPHN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.09M$ 14.09M $ 14.09M Opplagsforsyning 488.92M 488.92M 488.92M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dolphin er $ 6.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DPHN er 488.92M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.09M.