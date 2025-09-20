Doggo (DOGGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00006433$ 0.00006433 $ 0.00006433 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -2.67% Prisendring (7D) +3.76% Prisendring (7D) +3.76%

Doggo (DOGGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGGO er $ 0.00006433, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGGO endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -2.67% over 24 timer og +3.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doggo (DOGGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 203.32K$ 203.32K $ 203.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 203.32K$ 203.32K $ 203.32K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Doggo er $ 203.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGGO er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 203.32K.