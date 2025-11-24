Docker pris i dag

Sanntids Docker (DOCKERZXBT) pris i dag er $ 0.00276842, med en 11.81% endring de siste 24 timene. Nåværende DOCKERZXBT til USD konverteringssats er $ 0.00276842 per DOCKERZXBT.

Docker rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,699,343, med en sirkulerende forsyning på 972.14M DOCKERZXBT. I løpet av de siste 24 timene DOCKERZXBT har den blitt handlet mellom $ 0.00243921(laveste) og $ 0.00281058 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00981968, mens tidenes laveste notering var $ 0.00078011.

Kortsiktig har DOCKERZXBT beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -20.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Docker (DOCKERZXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Opplagsforsyning 972.14M 972.14M 972.14M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Docker er $ 2.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOCKERZXBT er 972.14M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.78M.