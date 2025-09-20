Djed (DJED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.986371 $ 0.986371 $ 0.986371 24 timer lav $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24 timer høy 24 timer lav $ 0.986371$ 0.986371 $ 0.986371 24 timer høy $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 All Time High $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Laveste pris $ 0.725782$ 0.725782 $ 0.725782 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -0.69% Prisendring (7D) -0.69%

Djed (DJED) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har DJED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.986371 og et toppnivå på $ 1.011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DJED er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.725782.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DJED endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Djed (DJED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Opplagsforsyning 4.02M 4.02M 4.02M Total forsyning 4,019,107.3 4,019,107.3 4,019,107.3

Nåværende markedsverdi på Djed er $ 4.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DJED er 4.02M, med en total tilgang på 4019107.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.02M.