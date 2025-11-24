DiviSwap pris i dag

Sanntids DiviSwap (DSWAP) pris i dag er $ 0.106839, med en 1.45% endring de siste 24 timene. Nåværende DSWAP til USD konverteringssats er $ 0.106839 per DSWAP.

DiviSwap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,944, med en sirkulerende forsyning på 233.47K DSWAP. I løpet av de siste 24 timene DSWAP har den blitt handlet mellom $ 0.105308(laveste) og $ 0.107709 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.189789, mens tidenes laveste notering var $ 0.083572.

Kortsiktig har DSWAP beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DiviSwap (DSWAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.94K$ 24.94K $ 24.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.39K$ 65.39K $ 65.39K Opplagsforsyning 233.47K 233.47K 233.47K Total forsyning 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Nåværende markedsverdi på DiviSwap er $ 24.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DSWAP er 233.47K, med en total tilgang på 612059.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.39K.