Divergence Protocol (DIVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Divergence Protocol (DIVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Divergence Protocol (DIVER) Informasjon Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Offisiell nettside: https://www.divergence-protocol.com/

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Divergence Protocol (DIVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M All-time high: $ 0.454064 $ 0.454064 $ 0.454064 All-Time Low: $ 0.00490827 $ 0.00490827 $ 0.00490827 Nåværende pris: $ 0.01110758 $ 0.01110758 $ 0.01110758 Lær mer om Divergence Protocol (DIVER) pris

Divergence Protocol (DIVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Divergence Protocol (DIVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DIVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DIVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DIVERs tokenomics, kan du utforske DIVER tokenets livepris!

DIVER prisforutsigelse Vil du vite hvor DIVER kan være på vei? Vår DIVER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

