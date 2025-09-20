Divergence Protocol (DIVER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01115554, 24 timer høy $ 0.01132127, All Time High $ 0.454064, Laveste pris $ 0.00490827, Prisendring (1H) +0.13%, Prisendring (1D) -1.05%, Prisendring (7D) -2.70%

Divergence Protocol (DIVER) sanntidsprisen er $0.01120146. I løpet av de siste 24 timene har DIVER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01115554 og et toppnivå på $ 0.01132127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIVER er $ 0.454064, mens den rekordlave prisen er $ 0.00490827.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIVER endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og -2.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Divergence Protocol (DIVER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.37M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 11.16M, Opplagsforsyning 660.00M, Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Divergence Protocol er $ 7.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIVER er 660.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.16M.