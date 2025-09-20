Dagens Dimes livepris er 0.00001026 USD. Spor prisoppdateringer for DIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dimes livepris er 0.00001026 USD. Spor prisoppdateringer for DIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dimes Pris (DIME)

1 DIME til USD livepris:

--
----
-0.80%1D
USD
Dimes (DIME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:49:31 (UTC+8)

Dimes (DIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001014
24 timer lav
$ 0.00001056
24 timer høy

$ 0.00001014
$ 0.00001056
$ 0.00002759
$ 0.00000491
+0.05%

-0.80%

-13.93%

-13.93%

Dimes (DIME) sanntidsprisen er $0.00001026. I løpet av de siste 24 timene har DIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001014 og et toppnivå på $ 0.00001056, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIME er $ 0.00002759, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000491.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIME endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -13.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dimes (DIME) Markedsinformasjon

$ 1.03M
--
$ 1.03M
100.00B
100,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Dimes er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIME er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.

Dimes (DIME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dimes til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dimes til USD ble $ -0.0000041984.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dimes til USD ble $ -0.0000015163.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dimes til USD ble $ +0.00000492727932144312.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.80%
30 dager$ -0.0000041984-40.92%
60 dager$ -0.0000015163-14.77%
90 dager$ +0.00000492727932144312+92.40%

Hva er Dimes (DIME)

$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. * With humility as our foundation.  * With $DIME as our tool.  * With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dimes Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dimes (DIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dimes (DIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dimes.

Sjekk Dimesprisprognosen nå!

DIME til lokale valutaer

Dimes (DIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dimes (DIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dimes (DIME)

Hvor mye er Dimes (DIME) verdt i dag?
Live DIME prisen i USD er 0.00001026 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DIME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DIME til USD er $ 0.00001026. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dimes?
Markedsverdien for DIME er $ 1.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DIME?
Den sirkulerende forsyningen av DIME er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDIME ?
DIME oppnådde en ATH-pris på 0.00002759 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DIME?
DIME så en ATL-pris på 0.00000491 USD.
Hva er handelsvolumet til DIME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DIME er -- USD.
Vil DIME gå høyere i år?
DIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DIME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:49:31 (UTC+8)

