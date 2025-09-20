Dimes (DIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001014 24 timer høy $ 0.00001056 All Time High $ 0.00002759 Laveste pris $ 0.00000491 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) -13.93%

Dimes (DIME) sanntidsprisen er $0.00001026. I løpet av de siste 24 timene har DIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001014 og et toppnivå på $ 0.00001056, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIME er $ 0.00002759, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000491.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIME endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -13.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dimes (DIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dimes er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIME er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.