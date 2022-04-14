DIGGER AI (DIGGAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DIGGER AI (DIGGAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DIGGER AI (DIGGAI) Informasjon DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. Offisiell nettside: https://diggerai.io/ Teknisk dokument: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai Kjøp DIGGAI nå!

DIGGER AI (DIGGAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DIGGER AI (DIGGAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.29K $ 10.29K $ 10.29K Total forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Sirkulerende forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.29K $ 10.29K $ 10.29K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DIGGER AI (DIGGAI) pris

DIGGER AI (DIGGAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DIGGER AI (DIGGAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DIGGAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DIGGAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DIGGAIs tokenomics, kan du utforske DIGGAI tokenets livepris!

DIGGAI prisforutsigelse Vil du vite hvor DIGGAI kan være på vei? Vår DIGGAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DIGGAI tokenets prisforutsigelse nå!

