Dialectic USD Vault pris i dag

Sanntids Dialectic USD Vault (DUSD) pris i dag er $ 1.005, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DUSD til USD konverteringssats er $ 1.005 per DUSD.

Dialectic USD Vault rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 55,691,828, med en sirkulerende forsyning på 55.40M DUSD. I løpet av de siste 24 timene DUSD har den blitt handlet mellom $ 1.005(laveste) og $ 1.007 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.011, mens tidenes laveste notering var $ 0.999002.

Kortsiktig har DUSD beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og +0.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dialectic USD Vault (DUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.69M$ 55.69M $ 55.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.69M$ 55.69M $ 55.69M Opplagsforsyning 55.40M 55.40M 55.40M Total forsyning 55,395,599.3452301 55,395,599.3452301 55,395,599.3452301

Nåværende markedsverdi på Dialectic USD Vault er $ 55.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUSD er 55.40M, med en total tilgang på 55395599.3452301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.69M.