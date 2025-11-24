Dialectic ETH Vault pris i dag

Sanntids Dialectic ETH Vault (DETH) pris i dag er $ 2,834.71, med en 2.70% endring de siste 24 timene. Nåværende DETH til USD konverteringssats er $ 2,834.71 per DETH.

Dialectic ETH Vault rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,213,359, med en sirkulerende forsyning på 11.01K DETH. I løpet av de siste 24 timene DETH har den blitt handlet mellom $ 2,744.61(laveste) og $ 2,864.63 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,757.52, mens tidenes laveste notering var $ 2,639.96.

Kortsiktig har DETH beveget seg +0.20% i løpet av den siste timen og -9.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dialectic ETH Vault (DETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.21M$ 31.21M $ 31.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.21M$ 31.21M $ 31.21M Opplagsforsyning 11.01K 11.01K 11.01K Total forsyning 11,011.11533789016 11,011.11533789016 11,011.11533789016

Nåværende markedsverdi på Dialectic ETH Vault er $ 31.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DETH er 11.01K, med en total tilgang på 11011.11533789016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.21M.