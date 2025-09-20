DIA (DIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.692482 $ 0.692482 $ 0.692482 24 timer lav $ 0.735505 $ 0.735505 $ 0.735505 24 timer høy 24 timer lav $ 0.692482$ 0.692482 $ 0.692482 24 timer høy $ 0.735505$ 0.735505 $ 0.735505 All Time High $ 5.73$ 5.73 $ 5.73 Laveste pris $ 0.208951$ 0.208951 $ 0.208951 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -4.16% Prisendring (7D) -8.09% Prisendring (7D) -8.09%

DIA (DIA) sanntidsprisen er $0.697089. I løpet av de siste 24 timene har DIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.692482 og et toppnivå på $ 0.735505, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIA er $ 5.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.208951.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIA endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -4.16% over 24 timer og -8.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DIA (DIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.42M$ 83.42M $ 83.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 117.68M$ 117.68M $ 117.68M Opplagsforsyning 119.68M 119.68M 119.68M Total forsyning 168,817,248.0 168,817,248.0 168,817,248.0

Nåværende markedsverdi på DIA er $ 83.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIA er 119.68M, med en total tilgang på 168817248.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.68M.